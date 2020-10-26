МОЗ очікує зростання захворюваності коронавірусом, але не через вибори

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності коронавірусів. Однак це не пов'язано з проведенням місцевих виборів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

За його словами, під час виборів на виборчих дільницях виконувалися всі рекомендації МОЗ.

"Вибори - це, звичайно ризикована операція. Велика кількість людей, які контактують між собою, але все норми, всі рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язана з виборами", - сказав Кузін.

При цьому він зазначив, що в цілому спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання COVID-19.

"Будемо очікувати прогнозованого зростання, але це не пов'язано безпосередньо з виборчим процесом. У нас завтра буде дискусія з приводу прогнозування і повинні отримати вже національні розрахунки від Академії наук - в кінці сьогоднішньої доби або завтра", - повідомив Кузин.

У МОЗ повідомили, що поки не планують переглядати критерії прогнозування.

"У нас кілька груп прогнозування: одна в Київській школі економіки, інша в НАН, є інститут математики та прогнозування, є кілька ініціативних груп вчених. І ця інформація стікається, як в Центр громадського здоров'я, так і в МОЗ і, як правило, при аналізі декількох джерел інформації, ми будемо обговорювати ризики ", - додав Кузін.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ розробило чотири рівні небезпеки через коронавірус. При цьому в Україні готуються до гіршого сценарію, який передбачає понад 20 тисяч захворювань на добу.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу.