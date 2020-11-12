В Минске умер избитый силовиками участник протестов

В Минске умер участник протестов Роман Бондаренко, которого доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) после задержания силовиками. Ему был 31 год.

Об этом сообщает tut.by.

По словам сестры Бондаренка Ольги, потерпевшего ночью доставили в реанимационное отделение.

"Его оперировали несколько часов, все это время молодой человек без сознания. Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто - мы не знаем", - сказала сестра Бондаренко.

На "Площадь перемен" люди начали нести цветы и зажигать свечи. Там уже собрались сотни людей, чтобы почтить память погибшего участника протестов.

На смерть Бондаренко также отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская.

"Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 8 ноября в Беларуси задержали более тысячи протестующих.

В тот день в Минске прошел Марш народовластия, власти стягивали специальную технику в город, а также закрыли несколько станций метро.