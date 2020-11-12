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У Мінську помер побитий силовиками учасник протестів

Автор: Инна Собора

У Мінську помер учасник протестів Роман Бондаренко, якого доставили в лікарню швидкої медичної допомоги після затримання силовиками. Йому був 31 рік.

Про це повідомляє tut.by.

За словами сестри Бондаренка Ольги, потерпілого вночі доставили в реанімаційне відділення.

"Його оперували кілька годин, весь цей час молодий чоловік без свідомості. Роману стало гірше, піднялася температура до 40. Хтось приїхав в ЛШМД і вилучив особисті речі брата. Кажуть, так зазвичай роблять, але хто - ми не знаємо", - сказала сестра Бондаренко.

На "Площу змін" люди почали нести квіти і запалювати свічки. Там вже зібралися сотні людей, щоб вшанувати пам'ять загиблого учасника протестів.

На смерть Бондаренко також відреагувала лідер опозиції Світлана Тихановська.

"Ми впишемо ім'я Романа в історію нової Білорусі як ім'я героя. І ми продовжимо нашу боротьбу, щоб винні понесли відповідальність за злочини і щоб в нашій країні життя людини була священною цінністю, а не предметом садизму над усіма незгодними", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що в неділю 8 листопада в Білорусі затримали більше тисячі протестувальників.

В той день у Мінську пройшов Марш народовладдя, власті стягували спеціальну техніку в місто, а також закрили кілька станцій метро.

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