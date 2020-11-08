В Беларуси задержали более тысячи протестующих

В Беларуси задержали 1002 человека, участвовавших в Марше народовластия. В Минск продолжают стягивать военную технику.

О задержанных сообщил сайт правозащитного центра "Вясна".

Правозащитники опубликовали фамилии митингующих, город и управление милиции, в которое доставили людей. Большинство было задержано в Минске.

Единичные случаи отмечены в Гомеле, Витебске, Бобруйске.

Среди задержанных оказался беларусский актер Александр Жданович, ведущий детской вечерней передачи "Калыханка". Жданович заступился за женщину, на которую кричал сотрудник ОМОНа.

По данным сайта, актер находится в здании Партизанского РУВД Минска.

Белорусские силовики также задержали "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову и еще около 19 женщин. Их посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что после основного Марша народовластия в центр Минска направилась новая партия военной техники. Сейчас несколько десятков единиц техники находится на улице Советской, возле Дворца спорта и Дома офицеров.

Также сообщается, что в некоторых районах Минска местные жители начали выходить на вечерние акции солидарности. На места сбора прибывают микроавтобусы с людьми в балаклавах, участников акции задерживают.

Сегодня днем в Минске прошел Марш народовластия, власти стягивали специальную технику в город, а также закрыли несколько станций метро.