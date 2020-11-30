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В Раде ожидают, что у Кабмина будет решение по карантину до 4 декабря

Новина українською → Украина, Понедельник 30 ноября 2020 14:07
В Раде ожидают, что у Кабмина будет решение по карантину до 4 декабря Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде ожидают, что у Кабинета министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря. А на часе вопросов к правительству в ВР Кабмин озвучит их народным депутатам.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До пятницы они (Кабмин, - ред.) должны понять сами, какие будут варианты, и должны нам их рассказать разные... не вводить до пятницы (локдаун, - ред.), а рассказать нам, как вводить позже", - пояснил глава партии СН.

Напомним, в Офисе президента заявили, что представители правительства и Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введение локдауна в Украине. По его словам, к усилению необходимо быть готовыми, и Рада также готовится к этому.

Добавим, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что КМУ рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине, который позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной.

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