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В России начались акции в поддержку Навального, уже есть задержанные

Новина українською → Суббота 23 января 2021 06:15
В России начались акции в поддержку Навального, уже есть задержанные Фото: протесты в Хабаровске (twitter.com)
Автор: Инна Собора

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву).

Об этом пишет DW.

Так, еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберуться люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция в не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.

Вскоре начались одиночные задержания участников протеста. ОМОН применил дубинки при задержании.

РБК-Украина писало, что в Российской Федерации в субботу, 23 января, готовятся масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Накануне митингов российские власти проводят задержания сторонников Навального, угрожают студентам отчислениями и штрафами.

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