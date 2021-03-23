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В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта: в КГГА назвали условие

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 11:39
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта: в КГГА назвали условие фото: автобусы (пресс-служба КГГА)
Автор: Андрей Василюк

Пока что введение спецпропусков для пользования общественным транспортом в Киеве не предусмотрено. Однако если эпидемиологическая ситуация в столице не будет улучшаться, то такие ограничения могут быть введены.

Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил в эфире "Украина 24".

На вопрос журналистки, планируется ои сейчас введение спецпропусков, Поворозник ответил: "Пока нет. Но если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализаций, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта".

Напомним, во время прошлогоднего весеннего локдауна в Киеве действовал режим спецпропусков на пользование общественным транспортом, которые получали от работодателей лишь сотрудники предприятий и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.

Накануне, 22 марта, Поворозник объяснил, что Кабмин предоставил право региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решения относительно работы транспорта, когда регион переходит в "красную" зону.

Он проинформировал, что соответствующая комиссия КГГА приняла решение разрешить наземный транспорт столицы и работу метрополитена, однако с наполненностью не более 50% мест.

20 марта в Киеве введен локдаун. Жесткий карантин будет действовать три недели. На этот период запрещено проведение всех массовых мероприятий, работу учреждений культуры, ТРЦ, прием посетителей в кафе и ресторанах.

Ранее Виталий Кличко заявил, что не в восторге от локдауна, но вынужден брать на себя ответственность ради спасения жизни киевлян.

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