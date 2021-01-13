Шмыгаль о локдауне: январь наиболее оптимальная дата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8 января, когда стартовал январский локдаун, является наиболее оптимальной датой. По его словам, это поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

Шмыгаль считает, что закрытие Украины на карантин в декабре было бы труднее экономически.

"Старт ужесточения карантина с 8 января наиболее оптимальная дата. Это период, когда есть возможность не допустить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости", - заявил он.

Напомним, Кабмин ввел локдаун с 8 по 24 января из-за коронавируса. На этот период на деятельность ряда сфер введены жесткие ограничения.

Ранее сообщалось, что Украина среди стран с самыми мягкими карантинными ограничениями.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что власти планируют вернуть адаптивный карантин после окончания январского локдауна. В целом режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.