Отсутствие масок у клиентов. На сколько будут штрафовать владельцев бизнеса

Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине с 14 января начали штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Согласно закону, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.

Штрафы бизнесу грозят в случае:

пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,

непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,

обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила во втором чтении 17 декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, нардепы также одобрили за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).