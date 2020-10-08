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Ляшко о ситуации с COVID-19: впереди у нас нелегкий период

Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен, что по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине впереди нелегкий период. Смягчить его сможет только соблюдение всех противоэпидемических мер.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА.

По его словам, комплексные решения и подходы к преодолению коронавирусной болезни - это единственный выход спокойно пройти эпидемию.

"Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что это длится уже продолжительное время. Но впереди у нас довольно нелегкий период… Вы все видите, что эпидемиологическая ситуация осложняется во всем мире, в том числе и на территории Украины", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что ситуация с COVID-19 улучшалась уже через неделю в тех карантинных зонах, где соблюдались все ограничения.

Кроме того, он назвал условие возврата к жесткому карантину в Украине. По его словам, это произойдет в том случае, если койко-места в больницах будут заполнены пациентами с COVID-19, но на сегодня Министерство здравоохранения просчитывает варианты.

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