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Ляшко: повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило

Новина українською → Черновицкая область, Четверг 08 октября 2020 13:24
Ляшко: повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило. Он находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Об этом замминистра заявил в ходе брифинга.

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Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 8 жовтня 2020 р.

"По поводу повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи происходят в мире, но еще заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.

"Массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем ... У нас немного случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где-то 3-4", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, ученые изучают, требуют ли люди, перенесшие коронавирусную болезнь иммунопрофилактики.

"Будет ли в них достаточный иммунитет, или им также нужно будет делать вакцинацию", - добавил заместитель главы Минздрава.

Напомним, в конце августа ученые из Эквадора сообщили о случае реинфицирования коронавирусом. Ранее о повторном случае заражения COVID-19 сообщили США, Китай и Южная Корея.

Как писало РБК-Украина, ранее в Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 выздоровевших.

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