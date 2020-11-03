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В Офисе президента назвали условия для жесткого карантина в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 16:35
В Офисе президента назвали условия для жесткого карантина в Украине Фото: Михаил Подоляк (facebook.com/mpodolyak)
Автор: Ульяна Безпалько

Жесткий карантин в Украине может вернуться, если будет всплеск заболеваемости COVID-19. При этом будут браться во внимание и другие параметры.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, карантинные меры зависят от уровня смертности, процента сложных форм болезни и заполняемости больничных коек. На сегодня в ОП внимательно отслеживают ситуацию с эпидемией и за соответствующими показателями.

"Можно сказать, что сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм и это хорошо. Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет веден повсеместный жесткий карантин", - отметил Подоляк.

При этом он добавил, что точного параметра, например, более 10 тысяч новых случаев в сутки недостаточно. А меры будут ужесточаться, скорее всего, точечно, поскольку в областях разная эпидемиологическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.

"В каких-то регионах карантинные меры будут усиливаться. Возможен также более жесткий подход к работе торгово-развлекательных комплексов и больших супермаркетов. Но все будет адаптивно", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня".

Кроме того, в столичной больнице "Феофания" могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID.

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