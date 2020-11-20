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Система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать водителей "евроблях"

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 13:06
Система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать водителей "евроблях" Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи"). Нарушения ПДД водителями таких авто начали фиксировать с 19 ноября.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, со вчерашнего дня иностранцы на своих авто и граждане Украины на "евробляхах" начали нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД. Он также объяснил, как это будет работать.

"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ", - отметил Геращенко.

Он также рассказал, что система уже зафиксировала несколько таких нарушений. Штрафы за нарушение ПДД будут оплачиваться на границе, при выезде из Украины. При отказе оплатить штраф водителю запретят въезд в страну.

Если владелец "евробляхи" гражданин Украины откажется оплатить штраф, то документы передадут по общей процедуре для ареста имущества или банковских счетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.

Отметим, система автофиксации была запущена в Киеве 1 июня 2020 года.

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