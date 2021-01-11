Кулеба о водоснабжении Крыма: это Россия довела его "до ручки"

Проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". Любые обращения Москвы в международные инстанции по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что по международному праву ответственность за ситуацию в Крыму несет страна-оккупант.

"Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что Россия только создает информационный шум, пытаясь всех обвинить.

"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановление исключительно в контексте деоккупации полуострова", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало водой жителей Симферополя.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались после его оккупации, так как Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал. Спустя почти семь лет проблема обострилась настолько, что воду в оккупированных городах подают по часам.

При этом в украинском правительстве не исключают гуманитарные поставки воды в цистернах по решению ООН и Красного Креста.