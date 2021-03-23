В "красных" зонах обязали носить маски в парках и на улицах

Кабинет министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 22 марта .

Согласно документу, запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине 9 регионов находятся в "красной" зоне карантина: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения.

Напомним, вчера правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Также Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь всем гражданам, в том числе украинцам, необходимо иметь при въезда в страну отрицательный ПЦР-тест на COVID.

Кроме этого в Украине отменили самоизоляцию после въезда в страну для желающих вакцинироваться.