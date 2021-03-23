У "червоних" зонах зобов'язали носити маски в парках і на вулицях

Кабінет міністрів посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски.
Згідно з документом, забороняється "перебування на територіях загального користування без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно".
Згідно з законом України про благоустрій, до територій загального користування відносяться:
Зазначимо, станом на 23 березня в Україні 9 регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.
Нагадаємо, вчора уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.
Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на COVID.
Крім цього в Україні скасували самоізоляцію після в'їзду в країну для бажаючих вакцинуватися.