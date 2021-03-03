"Красная зона" в Украине расширилась: где и как ужесточили карантин

Сегодня в Житомирской области вступают в силу ограничения "красной зоны". Таким образом, уже трем регионам в Украине присвоен наивысший уровень эпидемиологической опасности. Из-за вспышки COVID-19 жесткий карантин ранее ввели в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Подробно об ограничениях и ситуации в "красной зоне" и ограничениях - в материале РБК-Украина.
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о внесении Житомирской области в "красную зону" с 00:00 3 марта 2021.
Со среды в регионе запрещается:
Ограничения вводятся во всех районах Житомирской области.
Как заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, динамика заболеваемости стремительно ухудшается. За прошедший месяц количество инфицированных выросло в три раза. В последнюю неделю из 6 тысяч проведенных ПЦР-тестов 2716 оказались положительными.
Прикарпатье стало первым регионом "красной зоны" после введения адаптивного карантина в Украине. Жесткие карантинные меры в Ивано-Франковской области введены с 26 февраля по 12 марта.
На данный момент ситуация с заболеваемостью остается сложной. Больницы областного центра переполнены. Для размещения пациентов задействовали старые и даже списанные кровати. В Центральной горбольнице заполненность коек - 92%, а в первой клинической больнице - 115% (задействованы кровати, которые предназначались для больных с другими патологиями).
На время действия "красной зоны" в регионе ограничено транспортное сообщение. Приостановлены маршруты автобусного, железнодорожного, авиационного сообщения. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.
"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область. Однако добраться в место назначения можно до 7 марта по заранее купленным билетам.
В въездах-выездах в область установлены КПП, на которых у проезжающих проверяют температуру.
Кроме того, в регионе действует запрет на массовые мероприятия, работу культурных и развлекательных заведений, заведений сферы красоты, спорта и бытовых услуг. Запрещена работа непродовольственных магазинов, рынков, ТРЦ, заведений общепита.
Образовательные учреждения перешли на удаленный формат учебы, закрыты детские сады.
Буковина находится в "красной зоне" с 1 марта, по решению государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Однако усиленный карантин в регионе был введен уже с 27 февраля местными властями.
Жесткие ограничения в Черновицкой области будут действовать как минимум до 9 марта. На этот период запрещено обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах (только адресная доставка). Закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ, спортзалы.
Учебный процесс во всех образовательных учреждениях перешел в дистанционный режим, за исключением детских садов.
Ужесточение ограничений на Буковине вызвало волну протестов у населения. Так, в Черновцах предприниматели вышли на акцию против карантина. Демонстранты потребовали вынести на рассмотрение сессии Черновицкого облсовета вопрос обращения к правительству для компенсации убытков бизнесу из-за введения карантина с 1 марта 2021 года.
Дополнительные ограничения карантина на Винничине начинают действовать с 3 марта.
Область на данный момент находится в "оранжевой" зоне, но местные органы власти приняли решение о переводе всех образовательных учреждений на дистанционное обучение. Это касается 1-11 классов школ, среднего, профессионального, высшего, внешкольного образования.
Также со среды в Винницкой области запрещаются плановые операции и госпитализации, консультирование поликлиник государственных и коммунальных медучреждений, кроме разрешенных в установленном порядке.
Кроме того, будут усилены проверки соблюдения карантинных мер в общественном транспорте, заведениях общепита.
По показателям Минздрава на 2 марта, 9 регионов находятся в зоне риска. Из-за ухудшения эпидситуации "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности присвоен Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ровенской и Тернопольской областям.
Остальные 13 регионов по эпидемиологическим признакам попали в "желтую" зону карантина.
Ранее сообщалось, что Киев неизбежно окажется в "оранжевой" зоне, однако когда это произойдет пока неизвестно. По словам главы Госпостребслужбы Киева Олега Рубана, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19.