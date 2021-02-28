"Красная зона". Карантин в Украине снова ужесточают: когда и где

Адаптивный карантин и четыре зоны

Адаптивный карантин в Украине с распределением страны на зоны начал действовать с 24 февраля. Большинство областей были отнесены в "желтую зону", в которой хоть и с ограничениями, но работают кафе, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, транспорт.

Некоторые регионы попали в "оранжевую зону", которая не предполагает ужесточение ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом, и, как следствие, о риске попадания области в "красную зону" с ограничениями как во время локдауна. На данный момент, по словам главного санврача Виктора Ляшко, семь регионов находятся в "оранжевой зоне": Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области. Именно в этих областях в ближайшие дни может быть введена "красная зона".

В "зеленую зону" с минимальными ограничениями до сих пор не попал никто, а вот в "красной зоне" оказались уже два региона - Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Красная зона" карантина: что это значит

"Красная зона" вводится, если на протяжении трех дней подряд загруженность коек в больницах области превышает 65%, число тестов на 100 тысяч населения менее 300, а количество госпитализаций с COVID более 60.

"Красная зона" начинает действовать спустя 48 часов после ее введения госкомиссией.

В регионе "красной зоны" запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Ситуация в Ивано-Франковской области

Первой в "красную зону" попала Ивано-Франковская область. Местные власти ужесточили карантин в регионе еще до вступления в силу адаптивного карантина. А госкомиссия официально ввела жесткие ограничения в области с 26 февраля.

На данный момент в области установлены блокпосты, закрыты кафе и рестораны, ограничена работа транспорта (проезд только по спецпропускам с работы). Кроме того, в облцентре развернут первый в Украине мобильный COVID-госпиталь, однако на данный момент пациентов в нем еще нет.

Также в регионе ограничено курсирование поездов. Для тех, кто купил билеты заранее ограничений нет и пассажиры смогут добраться к пункту назначения. Но купить билет на поезд сейчас невозможно - продажа приостановлена.

"Красная зона" в Ивано-Франковской области будет действовать до 12 марта.

Ситуация в Черновицкой области

В пятницу, 26 февраля, региональная комиссия рещила ввести ограничения в Черновицкой области сроком до 9 марта включительно. В рамках ужесточения карантина было решено запретить работу кафе и ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), развлекательных центров.

А уже в субботу, 26 февраля, госкомиссия официально отнесла Черновицкую область в "красную зону". Ограничения начинают действовать с 1 марта.