КПП и температурный скрининг: на Прикарпатье усиливают карантин с 26 февраля

С полуночи 26 февраля Прикарпатья окажется в "красной" зоне карантина. Местным властям поручили установить контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области.

На блокпостах будут проводить температурный скрининг и опрос людей о наличии у них респираторных симптомов.

Также областные власти должны организовать дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Если у людей на блокпостах будут выявлять респираторные симптомы или повышенную температуру, их будут направлять в больницы для проведения дифференциальной диагностики.