UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

КПП и температурный скрининг: на Прикарпатье усиливают карантин с 26 февраля

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение об усилении карантина в Ивано-Франковской области. Новые ограничения начнут действовать уже в полночь 26 февраля 2021 года.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчінов в Telegram-канале.

С полуночи 26 февраля Прикарпатья окажется в "красной" зоне карантина. Местным властям поручили установить контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области.

На блокпостах будут проводить температурный скрининг и опрос людей о наличии у них респираторных симптомов.

Также областные власти должны организовать дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Если у людей на блокпостах будут выявлять респираторные симптомы или повышенную температуру, их будут направлять в больницы для проведения дифференциальной диагностики.

Напомним, в Ивано-Франковской области с 26 февраля также будет запрещена посадка и высадка пассажиров любого транспорта. Министерство инфраструктуры должно скорректировать график движения железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта.

Добавим, на выходных на Прикарпатье развернули мобильный COVID-госпиталь из-за переполненных больниц области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-Франковская областьПрикарпатьеКарантинКоронавирус
Читайте также
В США призвали COVID-вакцинированных не посещать общественные места
В Кабмине рассматривают усиление карантина в Ивано-Франковской области
Прогноз погоды