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КПП та температурний скринінг: на Прикарпатті посилюють карантин з 26 лютого

Автор: Дмитро Левицький

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалила рішення про посилення карантину в Івано-Франківській області. Нові обмеження почнуть діяти вже опівночі 26 лютого 2021 року.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.

З опівночі 26 лютого Прикарпаття опиниться у "червоній" зоні карантину. Місцевій владі доручили встановити контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області.

На блокпостах будуть проводити температурний скринінг та опитування людей щодо наявності у них респіраторних симптомів.

Також обласна влада має організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Якщо в людей на блокпостах будуть виявляти респіраторні симптоми або підвищену температуру, їх направлятимуть до лікарень для проведення диференційної діагностики.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області з 26 лютого також буде заборонено посадку та висадку пасажирів будь-якого транспорту. Міністерство інфраструктури має скоригувати графік руху залізничного, автомобільного та авіаційного транспорту.

Додамо, на вихідних на Прикарпатті розгорнули мобільний COVID-госпіталь через переповнені лікарні області.

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Новини України Івано-Франківська областьПрикарпатьеКарантинКоронавірус
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