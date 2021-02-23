КПП та температурний скринінг: на Прикарпатті посилюють карантин з 26 лютого

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалила рішення про посилення карантину в Івано-Франківській області. Нові обмеження почнуть діяти вже опівночі 26 лютого 2021 року.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі .

Якщо в людей на блокпостах будуть виявляти респіраторні симптоми або підвищену температуру, їх направлятимуть до лікарень для проведення диференційної діагностики.

Також обласна влада має організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На блокпостах будуть проводити температурний скринінг та опитування людей щодо наявності у них респіраторних симптомів.

З опівночі 26 лютого Прикарпаття опиниться у "червоній" зоні карантину. Місцевій владі доручили встановити контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області з 26 лютого також буде заборонено посадку та висадку пасажирів будь-якого транспорту. Міністерство інфраструктури має скоригувати графік руху залізничного, автомобільного та авіаційного транспорту.

Додамо, на вихідних на Прикарпатті розгорнули мобільний COVID-госпіталь через переповнені лікарні області.