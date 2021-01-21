Конец локдауна: как будут работать учреждения образования с 25 января

В Украине с 25 января опять начнут действовать ограничения "оранжевой зоны" карантина. Уже с понедельника ученики украинских школ смогут вернуться за парты.

Об этом сообщил Министерство образования и науки Украины.

Как напомнили в министерстве, с понедельника свои двери вновь откроют заведения общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

Если на самоизоляции будет находиться половина соискателей образования и персонала, то такое заведение будут отправлять на карантин. Также в учреждениях образования запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.

Кроме того, студентам, которые прибывают на учебу из стран "красной зоны", необходимо проходить самоизоляцию. Под самоизоляцию попадают и те, кто прибыл из ОРДЛО и Крыма. Однако эта норма не применяется, если нет оснований полагать, что лицо контактировало с больным COVID-19.

Напомним, в полночь 25 января в Украине завершится действие январского локдауна. РБК-Украина рассказывало, что будет разрешено и запрещено с 25 января.

Кроме того, в Госпотребслужбе рассказали, вернутся ли ученики школ Киева к очному обучению с понедельника.