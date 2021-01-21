Кінець локдауну: як працюватимуть заклади освіти з 25 січня

В Україні з 25 січня знову почнуть діяти обмеження "помаранчевої зони" карантину. Вже з понеділка учні українських шкіл зможуть повернутися за парти.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Як нагадали в міністерстві, з понеділка свої двері знову відкриють заклади загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Університети та ПТУ можна буде відвідувати тільки групами з не більше 20 осіб.

Якщо на самоізоляції перебуватиме половина здобувачів освіти та персоналу, то такий заклад відправлятимуть на карантин. Також у закладах освіти забороняється проводити заходи за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та з глядачами.

Крім того, студентам, які прибувають на навчання з країн "червоної зони", необхідно проходити самоізоляцію. Під самоізоляцію потрапляють і ті, хто прибув з ОРДЛО та Криму. Однак ця норма не застосовується, якщо немає підстав вважати, що особа контактувала з хворим на COVID-19.

Нагадаємо, опівночі 25 січня в Україні завершиться дія січневого локдауну. РБК-Україна розповідало, що буде дозволено та заборонено з 25 січня.

Крім того, в Держспоживслужбі розповіли, чи повернуться учні шкіл Києва до очного навчання з понеділка.