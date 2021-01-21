ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 11:29
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С 25 января в Украине перестает действовать локдаун. В связи с этим начинает действовать адаптивный карантин, который, в частности, разрешает работу кафе и ресторанов, что останется запрещенным - в материале РБК-Украина.

Что разрешат

После январского локдауна Украина возвращается в "оранжевую" зону. Поэтому будет разрешена работа непродовольственных магазинов и рынков, торговых центров.

Кафе и рестораны смогут работать с 7:00 до 22:00. Там будут действовать карантинные ограничения: размещение посетителей на расстоянии не менее, чем 2 метра между местами для сидения за соседними столиками, не более 4 взрослых за столом.

Могут работать кинотеатры и театры, спортзалы и фитнес-центры, музеи, выставки, галереи.

Что будет запрещено

Не разрешат деятельность учреждений, предоставляющих услуги размещения (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги).

Также развлекательные заведения, дискотеки, массовые мероприятия (более 20 человек) остаются под запретом.

Очное посещение школ

В МОН настаивают, что нужно вернуть младших школьников (1-4 классы) до полноформатного обучения. Впрочем, в Минздраве с этим не соглашаются.

Работа транспорта

Общественный транспорт продолжит свою работу. Карантинными ограничениями в транспорте остаются: масочный режим и заполненность согласно количеству мест для сидения. Метро и дальше будет работать.

Напомним, решение Кабинета министров Украины усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% украинцев. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 46% граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Карантин Локдаун
NEWS
Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными