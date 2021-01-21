Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения

С 25 января в Украине перестает действовать локдаун. В связи с этим начинает действовать адаптивный карантин, который, в частности, разрешает работу кафе и ресторанов, что останется запрещенным - в материале РБК-Украина.

Что разрешат

После январского локдауна Украина возвращается в "оранжевую" зону. Поэтому будет разрешена работа непродовольственных магазинов и рынков, торговых центров.

Кафе и рестораны смогут работать с 7:00 до 22:00. Там будут действовать карантинные ограничения: размещение посетителей на расстоянии не менее, чем 2 метра между местами для сидения за соседними столиками, не более 4 взрослых за столом.

Могут работать кинотеатры и театры, спортзалы и фитнес-центры, музеи, выставки, галереи.

Что будет запрещено

Не разрешат деятельность учреждений, предоставляющих услуги размещения (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги).

Также развлекательные заведения, дискотеки, массовые мероприятия (более 20 человек) остаются под запретом.

Очное посещение школ

В МОН настаивают, что нужно вернуть младших школьников (1-4 классы) до полноформатного обучения. Впрочем, в Минздраве с этим не соглашаются.

Работа транспорта

Общественный транспорт продолжит свою работу. Карантинными ограничениями в транспорте остаются: масочный режим и заполненность согласно количеству мест для сидения. Метро и дальше будет работать.

Напомним, решение Кабинета министров Украины усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% украинцев. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 46% граждан.