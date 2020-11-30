В двух районах Киева зафиксировали загрязнение воздуха

В Киеве вечером 30 ноября зафиксировали загрязнение воздуха. В Дарницком и Днепровском районах в воздухе зафиксировали продукты горения.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как пояснили в КГГА, в воздухе наблюдается накопление автомобильных газов, а также загрязняющих веществ, которые образуются в результате работы промышленных предприятий.

"Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе... Специалисты советуют жителям столицы закрыть окна", - добавили в КГГА.

Напомним, этим летом в Киеве наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожара в экосистемах вокруг города.

Также РБК-Украина писало, что декабрь в Украине начнется с дождей и мокрого снега в большинстве областей. Ожидается понижение ночной температуры воздуха до -10 градусов.

Кроме того, сегодня в Украине ожидалось ухудшение погоды. Синоптики прогнозировали мокрый снег и гололедицу.