В Украине протестуют против усиления карантина

В Украине продолжают протестовать против введения карантина выходного дня. В Киеве, Николаеве и Ровно вышли на протест предприниматели.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Под стенами комитетов Верховной рады протестуют около сотни предпринимателей. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения. Также они против карантина выходного дня.

Участники акции сначало протестовали под Верховной Радою, потом были возле здания Кабинета министров.

Также сегодня предприниматели вышли пикетировать мэрию Ровно, поскольку не согласны с ограничениями карантина выходного дня. Об этом сообщает "Ровно 1". Протестующие говорят, что два дня были без работы, в результате остались без существенного заработка.

Фото: протест в Ровно (rivne1.tv)

Кроме того, в понедельник, 16 ноября, на центральной площади в Николаеве проходит митинг. Об этом сообщает "Новостей-N".

Около 100 предпринимателей и рабочих протестуют против карантина выходного дня. Часть людей создали инициативную группу, которая прошла внутрь здания Николаевского горсовета на встречу с первым заместителем городского головы Владимиром Крыленко, остальные остались на улице.

Напомним, в Виннице выступили против усиления карантина, перекрыли центральную улицу.