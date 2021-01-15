В Киеве сильные морозы. Отменены ярмарки, ожидаются снегопады

В Киев пришли сильные морозы, сейчас температура воздуха составляет -9. Также ожидаются снегопады.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В городе открыли 33 пунка обогрева. Там есть места для сидения, можно выпить чай, есть аптечки. Также пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, а при входе посетители проходят термоскрининг.

Из-за морозов отменили проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.

На столичных теплоэлектроцентралях № 5 и № 6 работают все 6 энергоблоков. Электрическое оборудование перед сильным похолоданием также прошло дополнительное обследование.

В КГГА рекомендуют киевлянам одеваться многослойно, защищать открытые участки кожи, надевать только сухую обувь, не выходить на мороз голодными, заходить каждый час или полчаса в теплое помещение.

Также согласно рекомендациям, категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком, не употреблять алкогольные напитки.

Напомним, в Украине на перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.

Отметим, сегодня преимущественно на всей территории Украины будет снежно. Температура воздуха как днем, так и ночью в западных и некоторых центральных регионах опустится до -11 градусов.