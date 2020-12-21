В Киеве проходит протест под Офисом президента: демонстранты жгут файеры

В Киеве в понедельник, 21 декабря, проходит акция протеста под стенами Офиса президента. Демонстранты выступают против назначения на должность нового министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции протеста выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины. Протестующие вышли под стены ОП с плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагиатора Шкарлета - вон". Они требуют отстранения Шкарлета от должности министра образования.

В ходе протеста демонстранты зажгли файеры.

Фото: акция против Шкарлета в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, Сергей Шкарлет занимал должность исполняющего обязанности министра образования еще с июня. При этом 17 декабря Верховная рада назначила Шкарлета в качестве полноценного главы Минобразования. Как писало РБК-Украина, министр зачитывал текст присяги в сессионном зале под возгласы "Ганьба".

Также сообщалось, что сегодня Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание, на котором рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах. Среди них, в частности, и увольнение Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки).