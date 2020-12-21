У Києві проходить протест під Офісом президента: демонстранти палять фаєри

У Києві в понеділок, 21 грудня, триває акція протесту під стінами Офісу президента. Демонстранти виступають проти призначення на посаду нового міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Організаторами акції протесту виступили студентські та молодіжні громадські організації України. Протестувальники вийшли під стіни ВП з плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагіатора Шкарлета - геть". Вони вимагають відсторонення Шкарлета від посади міністра освіти.

В ході протесту демонстранти запалили фаєри.

Фото: акція проти Шкарлета в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, Сергій Шкарлет обіймав посаду виконуючого обов'язки міністра освіти ще з червня. При цьому 17 грудня Верховна рада призначила Шкарлета в якості повноцінного глави Міносвіти. Як повідомляло РБК-Україна, міністр зачитував текст присяги у сесійній залі під вигуки "Ганьба".

Також повідомлялося, що сьогодні Кабінет міністрів України провів позачергове засідання, на якому розглянули кадрові питання в державних відомствах. Серед них, зокрема, і звільнення Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку з обранням на посаду міністра освіти і науки).