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Снег накроет Киев. Где еще будут осадки: прогноз синоптиков

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 09:50
Снег накроет Киев. Где еще будут осадки: прогноз синоптиков Фото: Киев сегодня накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Киев накроет снег. Снежные осадки также ожидаются в 16 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Снег накроет Киев. Где еще будут осадки: прогноз синоптиков

Снежные осадки сегодня будут в таких регионах:

  • Киеве,
  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Житомирской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Киевской областях.

Такая погода обойдет только юго-запад и Одесскую область. В других южных регионах будет дождь.

Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине.

Отметим, в Украине сегодня значительно похолодает, днем ожидаются морозы и снег.

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