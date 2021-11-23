Снег накроет Киев. Где еще будут осадки: прогноз синоптиков
Фото: Киев сегодня накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Киев накроет снег. Снежные осадки также ожидаются в 16 областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Снежные осадки сегодня будут в таких регионах:
- Киеве,
- Сумской,
- Черниговской,
- Львовской,
- Ровенской,
- Волынской,
- Житомирской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Киевской областях.
Такая погода обойдет только юго-запад и Одесскую область. В других южных регионах будет дождь.