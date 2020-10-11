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В Киеве, Одессе и Мариуполе готовят большие госпитали для больных COVID-19

Новина українською → Украина, Воскресенье 11 октября 2020 15:41
В Киеве, Одессе и Мариуполе готовят большие госпитали для больных COVID-19 Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны. Соответствующий приказ был издан президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве при необходимости госпиталь будет размещен на территории Дворца Спорта.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни", - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что сейчас потребности в дополнительных госпиталях нет, но государство должно быть готовым к худшему сценарию.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.

Как писало РБК-Украина, за сутки в стране подтвердили свыше 4,7 тысячи новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.

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