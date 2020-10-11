ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві, Одесі та Маріуполі готують великі госпіталі для хворих на COVID-19

Новость на русском → Україна, Неділя 11 жовтня 2020 15:41
У Києві, Одесі та Маріуполі готують великі госпіталі для хворих на COVID-19 Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві, Одесі та Маріуполі готуються до розгортання додаткових великих госпіталів для пацієнтів з COVID-19 на випадок перевантаження лікарень першої та другої хвилі. Відповідний наказ був виданий президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

У Києві за потреби госпіталь буде розміщено на території Палацу Спорту.

"Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні", - наголосив він.

Радуцький зазначив, що зараз потреби у додаткових госпіталях немає, але держава повинна бути готова до найгіршого сценарію.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на сьогодні у чотирьох областях України хворими на коронавірус пацієнтами заповнені понад 70% лікарняних ліжок.

Як писало РБК-Україна, за добу в країні підтвердили понад 4,7 тисячі нових випадків COVID-19. Найбільше хворих зареєстрували у Харківській, Житомирській, Хмельницькій областях та у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ Одеса Маріуполь госпиталь Коронавірус
NEWS
Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці
DAILY
Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах