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В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70%

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 октября 2020 13:45
В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70% Фото: госпитализация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четырех областях Украины больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 58,6%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой (90,8%), Луганской (85,6%), Одесской (81,1%), Харьковской (70,4%) областей.

В Киеве же этот показатель составляет 66,4%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (22,8%), Ивано-Франковской (38,6%) и Закарпатской (42,3%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 24,8 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 163,8.

Напомним, ранее в Минздраве назвали регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

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