В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

Погода в Киеве резко изменится. В городе объявлено штормовое предупреждение в ближайший час.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
В ближайший час с удержанием до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
Отметим, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду сегодня в Киеве. Температура воздуха днем составляет +16+18, а ночью +9+11.
Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Напомним, резкое похолодание приближается к Украине.