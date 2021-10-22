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Ударят морозы. Резкое похолодание приближается к Украине: синоптики назвали дату

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Киев, Пятница 22 октября 2021 09:42
Ударят морозы. Резкое похолодание приближается к Украине: синоптики назвали дату Фото: в Украину идут ночные морозы (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет новая волна похолодания с морозами. С 26 октября в восточных областях температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

После осеннего потепления, которое сейчас продолжается, в Украине резко похолодает 26 октября. Температура воздуха в Луганской области опустится до -7 градусов ночью. В других регионах температура ночью будет колебаться от 0 до -4.

В западных областях днем ожидается +8+12, а ночью 0-2. В южных регионах температура воздуха днем составит +8+11, а ночью -1+4. На севере днем прогнозируют +6+9, а ночью -2-4.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем +8+11, а ночью 0-4. На востоке страны днем будет +6+8, а ночью -2-7.

Ударят морозы. Резкое похолодание приближается к Украине: синоптики назвали дату

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные: от заморозков до бабьего лета.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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