Ударят морозы. Резкое похолодание приближается к Украине: синоптики назвали дату

В Украину идет новая волна похолодания с морозами. С 26 октября в восточных областях температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

После осеннего потепления, которое сейчас продолжается, в Украине резко похолодает 26 октября. Температура воздуха в Луганской области опустится до -7 градусов ночью. В других регионах температура ночью будет колебаться от 0 до -4.

В западных областях днем ожидается +8+12, а ночью 0-2. В южных регионах температура воздуха днем составит +8+11, а ночью -1+4. На севере днем прогнозируют +6+9, а ночью -2-4.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем +8+11, а ночью 0-4. На востоке страны днем будет +6+8, а ночью -2-7.