У Києві оголошено штормове попередження у найближчу годину

Погода у Києві різко зміниться. У місті оголошено штормове попередження у найближчу годину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
Зазначимо, УкрГідрометцентр прогнозував сонячну та теплу погоду сьогодні у Києві. Температура повітря вдень складає +16+18, а вночі +9+11.
Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.
Нагадаємо, різке похолодання наближається до України.