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В Киеве новый антирекорд суточной смертности от COVID-19

Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки от коронавируса в Киеве умер 21 пациент. Это является очередным антирекордом суточной смертности с начала эпидемии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 422 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Деснянском - 91, Оболонском - 61, Дарницком районах - 59.

"За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян", - отметил Кличко.

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С начала эпидемии в Киеве уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 299 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки подтвердили 5 590 новых случаев коронавирусной болезни. При этом было сделано 63 079 тестов, в том числе 34 166 методом ПЦР и 28 913 методом ИФА.

Отметим, сегодня было опубликовано постановление Кабинета министров, согласно которому карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам с завтрашнего дня рекомендуют уйти на каникулы.

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