В Украине за сутки 5590 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за последние сутки подтвердили 5590 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 276 177 случаев COVID-19. При этом 118 699 человек выздоровели, в том числе 2 137 - за вчера.

Умерли от болезни 5 229 человек (+107).

Больше всего новых заражений подтвердили в Харьковской (+637), Львовской (+345), Днепропетровской (+342), Одесской (+302) областях и Киеве (+422).

Напомним, вчера Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до конца года. В частности, в стране усилили некоторые ограничения.

Кроме этого, ранее в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19. Это может грозить смертельным исходом.

Также в Минздраве ранее назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной.