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У Києві новий антирекорд добової смертності від COVID-19

Автор: РБК-Україна

За минулу добу від коронавірусу в Києві помер 21 пацієнт. Це є черговим антирекордом добової смертності з початку епідемії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за минулу добу COVID-19 виявили у 422 осіб. Найбільше випадків зафіксовано в Деснянському - 91, Оболонському - 61, Дарницькому районах - 59.

"За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 особа. Загалом коронавірус забрав життя 518 киян", - зазначив Кличко.

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З початку епідемії в Києві вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, одужали 10 299 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу підтвердили 5 590 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому було зроблено 63 079 тестів, у тому числі 34 166 методом ПЛР та 28 913 методом ІФА.

Зазначимо, сьогодні було опубліковано постанову Кабінету міністрів, згідно з якою карантин в Україні продовжено до кінця 2020 року, а школам з завтрашнього дня рекомендують піти на канікули.

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