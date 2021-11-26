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В Украине объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 09:27
В Украине объявлено штормовое предупреждение в ближайший час Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер в ближайший час будет во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрГидрометцентра.

В ближайший час, с содержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. (I уровень опасности, желтый).

Прогноз на сегодня

В Украине будет преобладать сухая погода, только в западных областях местами дожди со снегом. Ночью ожидается до -7 градусов, а днем до +11.

На западе страны днем ожидается до +5 +10 градусов, а ночью от +2 до -4. Дожди прогнозируют в Закарпатской, Львовской и Волынской области, а в Карпатах - с мокрым снегом. В восточных областях днем столбики термометра покажут +3+5 градусов, а ночью -4-7.

На юге страны температура воздуха днем составит +7+11, ночью будет колебаться от +9 до -4. В центральных областях днем ожидается до +3+7 градусов, а ночью от 0 до -3.

В Украине объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

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