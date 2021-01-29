Погода в Украине ухудшается: снегопады и штормовой ветер
В Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В частности, за вчера в Одесской и Николаевской областях, где наихудшая ситуация с погодой, выпало до 20 см снега. Также там снегопады, метели порывистый ветер.
В западных областях утром начались осадки в виде снега, с высотой снежного покрова от 1-5 см.
Штормовые порывы ветра в этих областях образовывали на дорогах государственного значения снежные переметы высотой до метра и больше.
Напомним, в Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за осложнения погодных условий образовалась пробка из около ста грузовиков.
Из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенным пунктам и вовсе отсутствует проезд.
По прогнозу синоптиков УкрГидрометцентра, в большинстве областей Украины ожидается снежная погода. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -2 до +6, однако ночью ударят морозы.