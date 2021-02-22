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Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

Автор: РБК-Украина

По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки. Традиционно для этого времени транспорт почти остановился в центральной части и на главных магистралях.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На правобережной части в пробке стоит Окружная дорога от Одесской площади до Южной Борщаговки, на несколько километров затор растянулся на Голосеевском проспекте, проспекте Лобановского и Столичном шоссе.

Также движение транспорта затруднено на проспекте Победы в сторону выезда из Киева, улице Борщаговской, Гетьмана и Чоколовском бульваре. В центральной части все остановилось в районе Бессарабской и Европейской площадей.

В направлении левого берега в пробке стоит проспект Бандеры и Северный мост. На самой левобережной части движение затруднено по Броварскому проспекту в районе станции метро "Черниговская" и по дорогам возле Дарницкой площади.

Фото: карта пробок в Киеве

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году. Дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Это должно разгрузить столицу Украины.

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Новости Украины Киевпробки
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