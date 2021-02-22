Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году, - Зеленский

В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" .

В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.

"Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.

Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в "Укравтодоре".