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Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году, - Зеленский

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 10:28
Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.

"Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.

Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в "Укравтодоре".

Напомним, в Украине разрешили реконструировать дороги без получения разрешения на строительные работы. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №2680 во втором чтении.

В начале февраля 2020 года Кабинет министров на заседании отменил обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале работ по капитальному строительству автодорог общего пользования.

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