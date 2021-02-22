Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году, - Зеленский
В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.
"Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году", - заявил он.
Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в "Укравтодоре".
Напомним, в Украине разрешили реконструировать дороги без получения разрешения на строительные работы. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №2680 во втором чтении.
В начале февраля 2020 года Кабинет министров на заседании отменил обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале работ по капитальному строительству автодорог общего пользования.