Київ скували затори: на яких вулицях ускладнено рух

Станом на вечір 22 лютого Київ скували пробки. Традиційно для цього часу транспорт майже зупинився в центральній частині та на головних магістралях.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
На правобережній частині в заторі стоїть Окружна дорога від Одеської площі до Південної Борщагівки, на кілька кілометрів затор розтягнувся на Голосіївському проспекті, проспекті Лобановського і Столичному шосе.
Також рух транспорту ускладнений на проспекті Перемоги в бік виїзду з Києва, вулиці Борщагівській, Гетьмана та Чоколівському бульварі. У центральній частині все зупинилося в районі Бессарабської та Європейської площ.
У напрямку лівого берега в пробці стоїть проспект Бандери і Північний міст. На самій лівобережній частині рух ускладнено Броварським проспектом в районі станції метро "Чернігівська" і по дорогах біля Дарницької площі.
Фото: карта пробок в Києві
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що київську обхідну дорогу почнуть будувати в цьому році. Дорога з'єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто. Це має розвантажити столицю України.