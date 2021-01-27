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Киев завтра ограничит въезд грузовиков из-за непогоды

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 21:42
Киев завтра ограничит въезд грузовиков из-за непогоды Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве ограничат въезд в город грузовиков 28 января. Это связано с ожиданием сильного снегопада в четверг.

Об этом сообщает сайт Киевской госгорадминистрации.

Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 6:30 28 января. Уведомление о снятии ограничений будет выпущено отдельно после улучшения погодных условий.

Мэрия Киева призвала водителей не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости, а также подчеркнула, что автомобили, которые будут мешать чистить дороги от снега, будут эвакуировать.

Ранее, Укравтодор призвал водителей воздержаться от поездок в ближайшие два дня в связи со сложными погодными условиями в Украине.

Также синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве. Возможен дождь с переходом в мокрый снег, а также снижение температуры воздуха.

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