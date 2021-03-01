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Киев неизбежно будет в "оранжевой" зоне карантина, - Рубан

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве существует риск попадания столицы в "оранжевую" зону карантина. Однако когда это произойдет, пока неизвестно.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19. При этом в Киеве выполняются все необходимые меры - в том числе и ревизии заведений здравоохранения.

"Есть риск попадания в "оранжевую" зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса - "оранжевая" зона это норма", - заявил Рубан.

Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев COVID.

Напомним, по состоянию на 1 марта в Украине в "красную" зону попали три области, еще девять - в "оранжевую". Киев и остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.

Отметим, сегодня в "красную" зону внесли Житомирскую область. Новые карантинные ограничения начнут действовать на территории области с 3 марта.

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