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Київ неминуче буде в "помаранчевій" зоні карантину, - Рубан

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві існує ризик потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину. Однак коли це станеться, поки невідомо.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19. При цьому в Києві виконуються всі необхідні заходи - у тому числі й ревізії закладів охорони здоров'я.

"Є ризик потрапляння до "помаранчевої" зони. Це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, через тиждень, або на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до "помаранчевої" зони. Для такого міста як Київ, мегаполісу - "помаранчева" зона це норма", - заявив Рубан.

Він додав, що зростання захворюваності буде спостерігатися в столиці протягом березня-квітня, після чого почнеться зниження числа випадків COVID.

Нагадаємо, станом на 1 березня в Україні "красную" зону потрапили три області, ще дев'ять - у "помаранчеву". Київ і інші регіони знаходяться в жовтій зоні карантину.

Зазначимо, сьогодні в "червону" зону внесли Житомирську область. Нові карантинні обмеження почнуть діяти на території області з 3 березня.

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