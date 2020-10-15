UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев еще две недели будет в "оранжевой зоне"

Автор: РБК-Украина

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 квадратных метров помещения) и детские лагеря.

При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Самые читаемые новости

Кроме того, в связи с усилением карантина запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек и работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 19 октября.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Отметим, на этой неделе Кабмин продлил карантин в Украине до конца года. При этом карантинные ограничения были усилены.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевкарантин