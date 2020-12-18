Командующий  Воздушных сил не задержан, - ГБР

Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов, которому вручили подозрение по делу катастрофы АН-26, не задержан. Его подозревают в халатности.

Об этом сказал на брифинге начальник отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

По его словам, нет процессуальных оснований для задержания Дроздова и других 2 подозреваемых.

"Лица не являются задержанными", - сообщил он.

При этом следствие ГБР решило не раскрывать информацию, о каких мерах пресечения для подозреваемых будет ходатайствовать.

Причиной падения АН-26, по версии следствия, является совокупность ошибочных решений экипажах самолета и воинской части, а также руководящего состава. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, катастрофа самолета АН-26 произошла 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева. Самолет Воздушных сил ВСУ потерпел крушение во время учебного полета. В результате погибли 26 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укроборонпром" не нашел нарушений во время обслуживания самолета АН-26.

Отметим, сегодня в ГБР сообщили, что по делу АН-26 подозревает командующего Воздушных сил Сергея Дроздова, руководителя полетами воинской части аэродрома в Чугуеве, а также командира части, который утвердил план полетов с нарушениями.