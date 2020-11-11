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Для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели, - Степанов

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 15:29
Для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели. Но экономика не выдержит такого карантина, потому приходится искать баланс.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров.

Он вновь отметил, что пандемия коронавируса в Украине развивается "ураганными" темпами, но признал, что максимальный карантин страна не выдержит.

"Для врачей лучший способ - введение полного лодкауна минимум на три недели. Это лучший выход, это то, чтобы мы хотели сделать для того, чтобы наша медицинская система выдержала нагрузку. Но исходя из рассчетов Минэкономики и Минфинансов, мы не можем выдержать полный локдаун, потому находим баланс между сохранением здоровья и введением противоэпидемиологических мероприятий", - отметил Степанов.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине. В стране вводят карантин выходного дня. Он будет действовать минимум три недели.

Кроме этого, Кабмин решил отказаться от зон карантина. По всей стране будут действовать одинаковые ограничения.

В среду стало известно о 10 611 новых случаев коронавируса в Украине. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

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