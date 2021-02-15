Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля

Правительство планирует продлить карантин в Украине . Его могут продлить сроком до 30 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что карантин в стране могут продлить до 30 апреля. При этом глава правительства говорил, что данная дата вряд ли будет окончательной.

Отметим, в декабре Кабинет министров продлили действие карантина в Украине из-за пандемии коронавируса до конца зимы. Согласно последнему постановлению правительства, карантин должен действовать до 28 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом разделение на зоны будет проходить по-новому.

Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.